بدء الجلسة السرية لفض أحراز قضية مرسي في “التخابر مع قطر”

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان ، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة ، وإفشائها إلى دولة قطر.

وذلك إستكمالاً لفض الأحراز التي قررت المحكمة أمس ، أن تفض في جلسة سرية يخلو منها حضور الصحفيين ، والإعلامين وجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة مع استمرار حظر النشر فيها.

وكان قد حضر الرئيس المعزول منذ الصباح الباكر من محبسه بطائرة هليكوبتر ، كما حضر باقي المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية من محبسهم بسجن طرة وسط حراسة امنية مشددة.

و تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي ، و عضوية المستشارين عماد عطية ، و أبوالنصر عثمان ، وبحضور المستشار محمد هشام رئيس نيابات أمن الدولة العليا ، وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.

وحيث قامت المحكمة فور بدء الجلسة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.

وقامت المحكمة بإعادة حلف اليمين القانونية علي الخبير الفني الذي يقود عملية فض الأحراز من خلال الإسطوانات المدمجة ، ووحدات التخزين المرفقة بالقضية من خلال شاشات العرض التي جُهزت بها القاعة والقفص الزجاجي الخاص بالمتهمين بناء علي تعليمات من المحكمة.