خواكين: صلاح ظاهرة.. ويذكرني بمهاجم سابق لميلان

أثنى خواكين سانشيز نجم فيورنتينا والكرة الإسبانية على زميله في الفريق البنفسجي، محمد صلاح المصري الدولي.

وتحدث الإسباني صاحب الـ33 عاما مع صحيفة جازيتا ديللو سبورت فيما نشر اليوم الأربعاء.

وقال خواكين عن المصري الدولي: "صلاح ظاهرة صغيرة في حد ذاته".

وتابع لاعب فالنسيا السابق "إنه عداء.. هو أشبه بظواهر قوة الطبيعة".

وأردف "يذكرني كثيرا بريكاردو أوليفيرا مهاجم ميلان السابق، كان سريعا للغاية مثله".

ريكاردو أوليفيرا تألق جدا مع ريال بيتيس، ثم انتقل إلى ميلان لتغطية رحيل أندريه شيفتشينكو إلى تشيلسي الإنجليزي، لكنه لم يحظ بتوفيق كبير وترك الروسونيري.