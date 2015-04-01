حوار مدرب مصر لـ في الجول.. عن كوبر مع الدوري ومرسي وعاشور و ' أهم حاوي '

لماذا لم يتواجد حسام عاشور نجم الأهلي في أول قائمة لهيكتور كوبر مع منتخب مصر؟ وما رأي المدرب الأرجنتيني في الدوري بعد مشاهدته؟ يجيب أسامة نبيه لـFilGoal.com.

حرص FilGoal.com على إجراء حوار مع المدرب المساعد لكوبر في المنتخب المصري، للتعرف على النظرة الأولية التي يكونها المدير الفني الأرجنتيني الذي يحمل على عاتقه مهمة العودة لعرش إفريقيا والوصول لكأس العالم 2018.

وكان السؤال الأول عن حسام عاشور..

وقال نبيه: "عاشور كان ضمن 42 اسما وضعناهم كقوام رئيسي للمنتخب المصري".

وتابع "كنا نخطط لأننا سنلعب مباراتين وديتين، لكن لأسباب تنظيمية لم نلعب سوى لقاء واحد.. لهذا قررنا تخفيض عدد الأسماء المطلوبة إلى 30 لاعبا فقط".

وأضاف "عاشور لاعب كبير، لكن كوبر كان يرغب في منح أولوية للمحترفين في أوروبا خلال مباراته الأولى، لهذا استدعى صالح جمعة والنني في هذا المركز".

أما عن عيد عبد الملك..

فصرح نبيه "كنت في الاستاد حين فاز الزمالك على رايون سبورتس وشاهدت أحمد عيد بنفسي وهو يخرج مصابا".

وأكمل "طبعا لم نرغب في استدعاء لاعب مصاب، أو متأثر بإصابته لأننا في النهاية كنا نتحدث عن لقاء ودي".

واستدرك "فقط ما يهم أن يعرفه الجميع، أن أي لاعب سيتألق سيجد مكانا في المنتخب".

وعن أيمن حفني وعدم وجوده في المعسكر ثم مشاركته مع الزمالك في لقاء ودي، تحدث نبيه.

الحاوي

وقال: "أيمن جاء بتقرير طبي يحتاج لمتابعة خاصة يستحسن أن تتم في ناديه، لا أعلم من ضخم القصة".

ثم كشف "أما عن وليد سليمان، فقد قلت لكوبر إني حزين للغاية لإصابته، لأنه واحد من أهم لاعبي مصر حاليا".

وتطرق نبيه لموضوع باسم مرسي الذي دخل في مناوشات جماهيرية بسبب قميصه مع المنتخب رقم 22.

وقال نبيه: "وما دخل المنتخب في هذا.. هذا شأن النادي مع اللاعب".

الدوري جيد

وتحدث نبيه عن عبد الله السعيد لاعب وسط الأهلي كذلك، مفصحا "الاستمرارية هي المفتاح.. كوبر سيشاهد الدوري 4 أو 5 أسابيع ثم سيحكم، ولهذا على كل لاعب أن يستمر متألقا".

وصرح نبيه "كوبر بعد أول جولة في الدوري ظهر سعيدا للغاية.. كان يخشى أن يظهر اللاعبون فاقدوا اللياقة أو غير قادرين على الركض بالسرعة المطلوبة".

وأفاد "لكن كوبر وجد مباريات جيدة، وبالذات لقاء الاتحاد السكندري وإنبي، أعجب به جدا".

وأكد "كذلك وجد سرعات جيدة، وتحدث معي عن لاعبين من خارج الأسماء التي كنا قد حددناها في البداية".