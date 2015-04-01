حسام حسن ينصح صلاح بالتعلم من ' أخطاء الأخرين '

أبدى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أمنيته بأن يستمر محمد صلاح في مستواه الحالي مع فيورنتينا، حتى يصل إلى مستوى يستحقه النجم المصري بمهاراته الكبيرة.

وقال العميد أحد أيقونات الأهلي والزمالك لقناة الحياة يوم الثلاثاء: "محمد صلاح علامة للكرة المصرية حاليا".

وتابع "هو نموذج يحتذى به، ولاعب مشرف لمصر كلها بمستواه وما يقدمه".

وأضاف "فقط ما أنصحه به هو أن يتعلم من أخطاء من سبقوه في الخروج (للاحتراف في أوروبا)".

وأوضح "كرة القدم عبارة عن استمرارية، اللاعب يفقد الكثير من الأمور ويتخلى عنها طواعية في سبيل التركيز في كرة القدم فقط، وهذا ما على صلاح فعله وأتمنى أن يحقق ذلك".