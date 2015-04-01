المحمدي: المواعيد سبب عدم نجاح زكي في الاحتراف

أرجع أحمد المحمدي نجم هال سيتي الإنجليزي عدم اكتمال تجربة عمرو زكي في الاحتراف الأوروبي إلى فشله في التعامل جيدا مع المواعيد.

المحمدي تألق مع سندرلاند، وبات من أهم أعمدة هال سيتي ويواصل اللعب باستمرارية في الدوري الإنجليزي.

وتحدث المحمدي عن زكي، الذي كسر حاجز الـ10 أهداف في أشهره الأولى مع ويجان أثليتك، ثم خفت بريقه حتى انتهت آماله في الاحتراف مجددا بالدوري الإنجليزي، والآن هو بلا ناد.

وقال المحمدي عن ذلك خلال حواره مع قناة MBC Masr: "المواعيد هي سبب عدم نجاح عمرو زكي في الاحتراف".

وتابع "في إنجلتر المواعيد مقدسة.. متى تأتي التدريب صباحا، متى تعود للنادي بعد فترة انضمام مع المنتخب.. هذه أشياء لم يحافظ عليها عمرو خلال تجربته في إنجلترا".