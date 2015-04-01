أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المحمدي: المواعيد سبب عدم نجاح زكي في الاحتراف

Google+ Print
المحمدي: المواعيد سبب عدم نجاح زكي في الاحتراف المحمدي: المواعيد سبب عدم نجاح زكي في الاحتراف

أرجع أحمد المحمدي نجم هال سيتي الإنجليزي عدم اكتمال تجربة عمرو زكي في الاحتراف الأوروبي إلى فشله في التعامل جيدا مع المواعيد.

المحمدي تألق مع سندرلاند، وبات من أهم أعمدة هال سيتي ويواصل اللعب باستمرارية في الدوري الإنجليزي.

وتحدث المحمدي عن زكي، الذي كسر حاجز الـ10 أهداف في أشهره الأولى مع ويجان أثليتك، ثم خفت بريقه حتى انتهت آماله في الاحتراف مجددا بالدوري الإنجليزي، والآن هو بلا ناد.

وقال المحمدي عن ذلك خلال حواره مع قناة MBC Masr: "المواعيد هي سبب عدم نجاح عمرو زكي في الاحتراف".

وتابع "في إنجلتر المواعيد مقدسة.. متى تأتي التدريب صباحا، متى تعود للنادي بعد فترة انضمام مع .. هذه أشياء لم يحافظ عليها عمرو خلال تجربته في إنجلترا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب