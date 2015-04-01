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وفد دبلوماسى ألمانى يصل غزة فى زيارة تفقدية و الحمد لله يدعو للاعتراف بفلسطين

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وفد دبلوماسى ألمانى يصل غزة فى زيارة تفقدية و الحمد لله يدعو للاعتراف بفلسطين وفد دبلوماسى ألمانى يصل غزة فى زيارة تفقدية و الحمد لله يدعو للاعتراف بفلسطين
وصل وفد دبلوماسى ألمانى اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة فى زيارة تفقدية تستمر عدة ساعات.

ودخل الوفد إلى غزة عبر معبر بيت حانون/إيريز الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وفق ما أعلن مدير هيئة المعابر والحدود فى القطاع ماهر أبو صبحة.

وذكر أبو صبحة ، فى بيان صحفى ، أن الوفد المكون من خمسة دبلوماسيين سيلتقى مسؤولين تابعين للأمم المتحدة ووزراء فى حكومة الوفاق الفلسطينية للاطلاع على تداعيات الأوضاع فى قطاع غزة.

وتأتى زيارة الوفد بعد سبعة شهور من شن إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق فى قطاع غزة فى يوليو وأغسطس الماضيين استمر 50 يوما وأدى إلى مقتل أكثر من 2140 فلسطينيا وجرح ما يزيد عن 10 آلاف آخرين.
>و من ناحية أخرى دعا رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله اليوم الأربعاء البرلمان الألمانى للاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة بباقى برلمانات العديد من الدول "التى تؤمن بحق الشعب الفلسطينى بالحصول على دولته المستقلة".

وأكد الحمد الله ، فى بيان عقب استقباله فى رام الله لجنة العلاقات الداخلية فى البرلمان الألمانى المكونة من كافة الأحزاب الألمانية، على التزام فلسطين بكافة المبادرات الدولية والعربية التى تهدف إلى الوصول لحل سلام نهائى مع إسرائيل.

وقال الحمد الله إن حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سيكون بمثابة مدخل اساسى للاستقرار فى دول المنطقة، ويساهم فى إنهاء كافة أشكال التطرف والعنف الذى تستخدمه العديد من الجماعات المتطرفة باسم القضية الفلسطينية.

وحسب البيان ، أطلع الحمد الله الوفد على كافة التطورات السياسية والاقتصادية وجهود فى إعادة اعمار قطاع غزة، مشددا على أن الاستقرار الاقتصادى مرهون بالاستقرار السياسي.

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مصر 365

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