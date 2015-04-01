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تفكيك خلية إرهابية بالمغرب تستقطب الشباب للقتال مع داعش

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تفكيك خلية إرهابية بالمغرب تستقطب الشباب للقتال مع داعش تفكيك خلية إرهابية بالمغرب تستقطب الشباب للقتال مع داعش
تمكنت قوات الأمن المغربية من تفكيك خلية إرهابية بمدينة "فاس"، متخصصة فى استقطاب وإرسال متطوعين مغاربة للقتال ضمن صفوف ما يسمى بـ"داعش" بسوريا والعراق.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية، بأن "التحريات أظهرت أن زعيم هذه الخلية "تربطه علاقات وطيدة بقياديين ميدانيين بصفوف التنظيم الإرهابى سالف الذكر، حيث يعملون بمعيته على تنسيق عمليات التحاق المتطوعين الجدد بالساحة السورية العراقية، من أجل إخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة حول استعمال مختلف الأسلحة المتطورة، بالمعسكرات التابعة لما يسمى بـ"داعش".

وأكدت التحريات أن أعضاء هذه الخلية الذين بايعوا الأمير المزعوم لهذا التنظيم، "حصلوا على مبالغ مالية كبيرة من الخارج، تم تخصيصها لتأمين المصاريف اللازمة لسفر هؤلاء المقاتلين لهذه البؤرة المتوترة".

وأكد البيان أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذى يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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