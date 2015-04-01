العربى ومحلب ضيوف شرف احتفالات يوم اليتيم غدًا

تنطلق غدًا الخميس احتفالية يوم اليتيم فى مصر والعالم العربي ، برعاية وحضور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري ، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين و7وفود عربية.

وأكد المهندس حسام قباني رئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات يوم اليتيم ورئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان ، أن مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ، سوف يشهد أولى فعاليات إنطلاق احتفالات يوم اليتيم لهذا العام من خلال مؤتمر تحضيرى ينطلق مساء بعد غد الخميس ، ويتم تنظيمه برعاية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل العربى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، حسب ما ذكر “الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون”.

وأشار قبانى إلى أن المؤتمر التحضيرى سوف يشهد حضور عدد كبير من الوزراء ، من بينهم وزراء الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى والصحة والتعليم والتعاون الدولى ، وسوف يشارك فى المؤتمر لفيف من الشخصيات العامة ، وكبار الفنانين ، والرياضيين ، والإعلاميين ، ووفود من 7دول عربية هى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان وتونس والأردن.

وأوضح قبانى أن المؤتمر التحضيرى سوف يشهد إعلان تفويض اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات يوم اليتيم ، لأمين عام جامعة الدول العربية السيد نبيل العربى لنقل التجربة المصرية الإنسانية الناجحة فى إطلاق احتفالات يوم اليتيم على مدار 12 عاما دون انقطاع ، إلى دول العالم من أجل الاستفادة من هذه التجربة لصالح دعم قضايا الأيتام ، وأن المؤتمر سوف يشهد أيضا تفويض اللجنة العليا للسيد نبيل العربى لتقديم طلب باسم الجامعة العربية إلى االأمين العام للامم المتحدة لجعل يوم اليتيم يوما عالميا.

وقال قبانى إلى أن المؤتمرالتحضيرى سوف يشهد عرض لأهم المراحل الزمنية التى مرت بها التجربة المصرية فى إطلاق احتفالات يوم اليتيم ، والنجاحات التى حققتها تجربة الاحتفال بيوم اليتيم لصالح شرائح الأيتام.