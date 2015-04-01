شركة سيارات كبرى تفاجىء عملائها بـ “كذبة حقيقية” في أبريل

فاجأت شركة “بي إم دبلويو” عملائها بأخبار وإعلانات غامضة في يوم “كذبة أبريل”، لتثير لغطًا وحيرة عن مدى صحتها.

وقررت الشركة هذا العام أن تخدع عملاءها في نيوزلندا بـ “كذبة حقيقية”، بعد أن نشرت إعلانا “غامضا” على الصفحة الأولى من جريدة “نيوزيلاند هيرالد” تقول فيه إنها “توافق على تبديل أي سيارة بأخرى جديدة لأول الواصلين إلى مقرها في هذا اليوم”، وفقًا لموقع سكاي نيوز.

وقال أحد المسؤولين في الشركة للصحيفة: “لقد تعمدنا أن يكون الإعلان غامضا وأن ننشره في يوم كذبة أبريل ليظن الناس أنه غير حقيقي”.

وأضاف: “أردنا أن نقلب السحر على الساحر، فالجميع سيظن بأن هذا الأمر أفضل من أن يكون واقعيا، ولكن السيدة تيانا مارش حضرت إلى مقرنا بسيارتها القديمة ومنحناها سيارة بي إم دبليو جديدة يصل سعرها إلى 50 ألف دولار”.

وأشارت الصحيفة في نهاية المقال إلى أن “بي إم دبليو” وعدت بنشر مزيد من الصور للسيدة المحظوظة لتؤكد للجميع بأنها ربحت بالفعل سيارة جديدة، وأن “الكذبة” ليست مجرد “كذبة”، وإنما هي بالفعل أمر حقيقي.