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فرع ثقافة الأقصر يحتفل بيوم اليتيم لمدة أسبوع

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فرع ثقافة الأقصر يحتفل بيوم اليتيم لمدة أسبوع فرع ثقافة الأقصر يحتفل بيوم اليتيم لمدة أسبوع

محافظة الأقصر

يقيم فرع ثقافة الأقصر برئاسة فضل الله هاشم أسبوع احتفالات بمناسبة يوم اليتيم في الفترة من اليوم 1 أبريل حتى 6 ابريل 2015.

ففي الأول من أبريل، يقيم قصر ثقافة الأقصر احتفالا يتضمن عرض فنون شعبية للأطفال، كورل أطفال، وألعاب وذلك بحضور جمعية الشمس المشرقة للايتام.

وفى الثانى من أبريل يقيم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان اليوم العالمى لكتاب الطفل بمدرسة طيبة الإعدادية يحاضرها عبد العزيز لبيب الموجه بإدارة الأقصر التعليمية سابقا.

وفى الثالث من أبريل، يقيم فرع ثقافة الأقصر احتفالية كبرى بقصر ثقافة الطارف تتضمن أمسية شعرية للشعراء أميرة كمال، أحمد عمر، أحمد سعيد، بالإضافة إلى عرض مسرحى بعنوان الانسان والشيطان لفرقة الطارف المسرحية تأليف احمد سعيد عبد الله وإخراج احمد العزب يليها فقرات ترفيهية وجوائز للأطفال.

وفى السادس من ابريل يقيم فرع ثقافة الأقصر احتفالية بقرية طيبة ستارز تتضمن ورش فنية لعرض مواهب الأطفال الفنية.

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