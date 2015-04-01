ضبط صاحبى مخازن للقمامة لاستغلالهما الأطفال لجمع المخلفات بالقليوبية

تمكنت مباحث رعاية الأحداث، من القبض على اثنين من أصحاب مخازن جمع القمامة لقيامهما باستغلال الأطفال والهاربين من ذويهم فى أعمال جمع القمامة بالمخالفة لقانون رقم "12" لسنة "1996م" استغلال الأحداث فى أعمال سُخرة والتى تعرض حياتهم للخطر والانحراف.

وردت معلومات سرية لرئيس قسم رعاية الأحداث يفيد بقيام كل من "سعيد.ج" 50 سنة، صاحب مخزن خردة وقمامة، و"إلهام.م" وشهرتها "رضا" 32 سنة، صاحبة مخزن خردة وقمامة، باستغلاهما للأطفال الحدث والهاربين من ذويهم فى أعمال جمع القمامة، مخالفين بذلك القانون رقم "12" لسنة "1996م" استغلال الأحداث فى أعمال سُخرة والتى تعرض حياتهم للخطر والانحراف.

تم استهداف الجناة وألقى القبض عليهما وضُبط معهما عدد من الأطفال وذلك لاستغلالهم فى جمع القمامة والخردة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم "9384"، جنح مركز بنها لسنة "2015م"، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.