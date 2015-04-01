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شرطة الكهرباء تضبط 9258 قضية سرقة تيار وتحصل 6927 غرامة خلال 24 ساعة

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شرطة الكهرباء تضبط 9258 قضية سرقة تيار وتحصل 6927 غرامة خلال 24 ساعة شرطة الكهرباء تضبط 9258 قضية سرقة تيار وتحصل 6927 غرامة خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع كل مديريات الأمن حملات أمنية موسعة، لضبط الباعة الجائلين والخارجين عن القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأسفرت الحملات التى تمت خلال 24 ساعة عن ضبط 9258 قضية سرقة تيار كهربائى، وفى مجال ضبط مخالفات شروط التعاقد تم ضبط 37 مخالفة، وفى مجال تحصيل المقررة فى قضايا سرقات التيار تم تحصيل 6927 غرامة، وفى مجال تحصيل الغرامات المقررة فى مخالفات شروط التعاقد تم تحصيل 41 غرامة وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 598 جنحة حبس.

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مصر 365