أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة رئيس الهندسة الإذاعية الأسبق للمحاكمة للاستيلاء على المال العام

Google+ Print
إحالة رئيس الهندسة الإذاعية الأسبق للمحاكمة للاستيلاء على المال العام إحالة رئيس الهندسة الإذاعية الأسبق للمحاكمة للاستيلاء على المال العام
أحال المستشار ناجى عبد الحميد العتر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية الأسبق للمحاكمة، لاتهامه بالاستيلاء على ماكينة شرائط.

وأكدت تحقيقات ياسر الهوارى، رئيس النيابة، أن "حمدى م.م"، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية الأسبق، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك فى تصرفه مسلكاً لا يتفق مع تأدية الخدمة العامة، وخالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بلوائح الاتحاد، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية بجهة عمله، بأن استولى على ماكينة شرائط "ماركة سونى 30 ـ جى" رقم 13268 تتجاوز قيمتها 13 ألف دولار، عهدة الإدارة المركزية لمشروعات الاستوديوهات من داخل كنترول أستوديو أم كلثوم.

وأوضحت النيابة أن خروج ماكينة الشرائط بمعرفة "حمدى .م" رئيس قطاع الهندسة الإذاعية الأسبق الذى لم يعدها وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.

وأمرت النيابة الإدارية للإعلام باتخاذ الإجراءات المالية والمخزنية نحو تسليم أجهزة ومهمات مركز إرسال القاهرة إلى الإدارة المركزية لتشغيل الأخبار مع إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365