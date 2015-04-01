إحالة رئيس الهندسة الإذاعية الأسبق للمحاكمة للاستيلاء على المال العام

أحال المستشار ناجى عبد الحميد العتر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية الأسبق للمحاكمة، لاتهامه بالاستيلاء على ماكينة شرائط.

وأكدت تحقيقات ياسر الهوارى، رئيس النيابة، أن "حمدى م.م"، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية الأسبق، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك فى تصرفه مسلكاً لا يتفق مع تأدية الخدمة العامة، وخالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها بلوائح الاتحاد، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية بجهة عمله، بأن استولى على ماكينة شرائط "ماركة سونى 30 ـ جى" رقم 13268 تتجاوز قيمتها 13 ألف دولار، عهدة الإدارة المركزية لمشروعات الاستوديوهات من داخل كنترول أستوديو أم كلثوم.

وأوضحت النيابة أن خروج ماكينة الشرائط بمعرفة "حمدى .م" رئيس قطاع الهندسة الإذاعية الأسبق الذى لم يعدها وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.

وأمرت النيابة الإدارية للإعلام باتخاذ الإجراءات المالية والمخزنية نحو تسليم أجهزة ومهمات مركز إرسال القاهرة إلى الإدارة المركزية لتشغيل الأخبار مع إخطار الجهاز المركزى للمحاسبات.

تنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير نواب رئيس المجلس وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضى.