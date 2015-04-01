"حسام" انتحل صفة ضابط وتقدم لخطبة معلمة بأسيوط ونصب عليها بـ20 ألف جنيه

تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط من ضبط أحد الأشخاص فى واقعة نصب بعد أن انتحل صفة نقيب شرطة وتقدم لخطبة مدرسة وتحصل منها على مبلغ مالى 20 ألف جنيه لتأسيس منزل الزوجية .

بدأت القصة عندما تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة قسم ثان أسيوط يفيد بورود بلاغ من "أ.أ.ع.س" 41 سنة، مدرسة ثانوى بتعرضها لعملية نصب من "حسام.أ.م.أ" بعد أن تقدم لخطبتها، مدعياً أنه ضابط بإدارة الأمن الوطنى بالإسكندرية، وتحصل منها على مبلغ مالى قدره (20 ألف جنيه)، نظير اشتراكهما فى تجهيز وتأسيس منزل الزوجية، وتقديم صورة ضوئية يرتدى الملابس الأميرية برتبة نقيب.

وتشكل فريق بحث برئاسة اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وأفادت التحريات بأن المتهم تردد على إحدى الكافيتريات بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم، أسفرت عن ضبطه وتبين أن صحة اسمه "حسام.ف.ع.ع" 29 سنة، عاطل ومقيم قرية إسماعيل فهمى مركز بدر محافظة البحيرة وسبق اتهامه فى 6 قضايا ما بين (استيلاء – تبديد) آخرها القضية رقم 6916 جنح مركز بدر لسنة 2014م حبس سنة و500 جنيه كفالة – تبديد جلسة 1/11/2014م .

وضبط بحوزة المتهم على بطاقة تحقيق شخصية مزورة تحمل رقم 28701052607232 باسم "حسام.أ.م.أ" 28 سنة، ضابط شرطة بوزارة الداخلية ومقيم هيليوبلس الإبراهيمية بالإسكندرية تاريخ صدورها 3/2013م سارية حتى 31/3/2020، وبطاقة تحقيق عسكرية مزورة رقم 725/2006 ملصق عليها صورة شخصية للمتهم بزى ملابس الشرطة مدون عليها نقيب "حسام.أ.م.أ" تاريخ الإصدار 14/7/2012م، و( 2 ) هاتف محمول ومبلغ مالى قدره 1500 جنيه بقايا المبلغ المتحصل عليه من المجنى عليها، وبمواجهة المتهم المذكور بما جاء بأقوال المجنى عليها، أقر بصحتها وأن المضبوطات بغرض النصب والاحتيال، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشته وفحص أبعاد نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .