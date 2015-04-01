سقوط تشكيلين عصابيين مسلحين لسرقة السيارات والماشية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أشقياء قاموا بتكوين تشكيل عصابى مسلح فيما بينهم يتزعمــه عاطل، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الماشية، متخذين من مركز بدر والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

كانت قد وردت معلومات لضباط المباحث الجنائية برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى فرع بدر برئاسة العميد خالد غانم مفادها، قيام كل من أحمد ح ن عاطل، وحمادة إ أ عاطل، وأحمد م ح، والسادات ع ع عاطل ، ومحمد ع م عاطل ، وأحمد ع ع عاطل بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمه الأول، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الماشية، متخذين من مركز بدر والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنيين الإجـــراءات تم إعداد عدة أكمنة لأماكن تردد المتهمين، أشرف عليها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، أسفرت إحداها عن ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و6 طلقات من ذات العيار، ومقص كبير الحجم، كما تم ضبط السيارات المستخدمة فى ارتكاب وقائعهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 12 واقعة سرقة، تم ضبط جميع رؤوس الماشية المبلغ بسرقتها وعددها "27" بإرشاد المتهمين لدى مخفيها {المتهم الرابع} وبعرضها على المجنى عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه.

وأمام الرائد إسلام قطب رئيس مباحث مركز بدر وبتطوير مناقشة المتهمين، اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع سرقات ماشية بمراكز "فاقوس – الحسينية – كفر صقر" بمحافظة الشرقية وكذا مركزى "السادات – شبين الكوم" بمحافظة المنوفية، وتحرر المحضر 42 أحوال مركز شرطة بدر.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أشقياء خطرين قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمهم شقى خطر تخصص فى ارتكاب سرقات السيارات بدائرة المحافظة والمحافظات المجاورة بأسلوب المفتاح المصطنع من الطرق العامة والرئيسية وإعادتها لمالكيها بأسلوب "الحلوان".

ترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة كفر الدوار برئاسة المقدم محمد حمادى رئيس المباحث مفادها قيام 5 أشقياء بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع من الطرق العامة والرئيسية وإعادتها لمالكيها بأسلوب "الحلوان".

تم عرض المعلومات على اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث ووجه بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والمقدم محمد حمادى رئيس مباحث قسم كفر الدوار، وبتقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار "وسكين و مطواة"، كما تم ضبط كمية من المفاتيح المصطنعة لوحات معدنية مصطنعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم سرقة 17 سيارة تم ضبط جميع السيارات وبعرض السيارات على مالكيها تعرفوا عليها.

وتمكنت أيضا اليوم الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشقياء تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب كسر الأقفال، متخذين من مدينة إدكو مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء سيد شفيق مساعد أول الوزير لقطاع الأمن واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى بمكافحة الجريمة بشقيها منعا وكشفا وبخاصة الجرائم الاقتصادية والسرقات.

وجه اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بوضع خطة بحث لكشف غموض ذلك الحادث، وأكدت التحريات إلى أن أفراد التشكيل العصابى هم كل من محمود ا ش عاطل، وعبد الكريم ع خ عاطل ، وأحمد ع ع عاطل .

>وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة ومن خلال عدة أكمنة، تم إعدادها بالقرب من مساكن المتهمين تم ضبط المتهمين جميعا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة أيضا، من ضبط عاطلين بكفر الدوار لقيامهما بالاحتيال على المترددين على البنوك لصرف المعاش عن طريق الفيزا كارت، مستغلين عدم معرفتهم عن كيفية سحب النقود وإيهامهم بتعطل الماكينة عقب سحب الكارت وسحب ما بها من نقود.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع، تم ضبط كروت الفيزا المستولى عليها بإرشاد المتهمين، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا عليهما وتسليمهم الفيزا الخاصة بهم، وأضاف المتهمان بقيامهما بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهما الشخصية.

>وتحرر المحضر 45 أحوال قسم كفر الدوار.

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