ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات لمساومة مالكيها بالفيوم

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، من ضبط اثنين من بين ثلاثة متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات من المواطنين، وإعادتها بالمساومة مقابل الحصول على مبالغ مالية باهظة بمدينة الفيوم.

كان اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الفيوم بورود بلاغ من المواطن (جمعة أ ع 36 سنة) من عزبة مراد الجندى بمركز طامية بمحافظة الفيوم بسرقة سيارته رقم ل ر د 638 مصر، ربع نقل من أمام مجمع المصالح بمدينة الفيوم، وحرر محضر بالواقعة رقم 8885 لسنة 2015 جنح قسم شرطة الفيوم، وبعد أيام، تلقى المواطن اتصالا هاتفيا من شخص مجهول، يساومه على إعادة سيارته المسروقة إليه، مقابل مبلغ مالى، واتفق معه على مقابلته بالقرب من مصنع السيراميك بطريق الفيوم-القاهرة الصحراوى.

أعدت أجهزة الأمن، أكمنة أمنية بالطريق، حتى تمكنت إحداها من ضبط هذا المتهم، خلال تسلمه المبلغ المالى المتفق عليه، من صاحب السيارة، وتبين من التحقيق معه، أنه يدعى "عبد الخالق.ل.س" 29 سنة، سائق، من عزبة تابعة لقرية قصر رشوان بمركز طامية، وكان يقود سيارة رقم ط ع ه 259 مصر أجرة بيضاء اللون ماركة فيرنا، تبين أنها مملوكة له، حيث اعترف بارتكاب واقعة السرقة، وأنه يشكل مع كل من "سامح.ح.ع" 38 سنة، عامل من نفس العزبة، وشقيقه "ربيع.ل.س" 30 سنة، عامل، تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، والتفاوض مع أصحابها لإعادة لهم مقابل مبالغ مالية.

وتمكنت أجهزة الأمن، من ضبط المتهم الثانى "سامح"، واعترف باشتراكهما مع المتهم الثالث، وارتكبوا واقعة سرقة سيارة رقم ف ج أ 2541 ربع نقل ماركة تويوتا بيضاء اللون من أمام منزل صاحبها، (عبد العزيز.م.أ 46 سنة)، أعمال حرة، من حى مصطفى حسن، والمحرر عنها المحضر رقم 1810 لسنة 2015 جنح قسم شرطة الفيوم، وواقعة سرقة أخرى رقم 10086 لسنة 2015 جنح قسم شرطة الفيوم، بتاريخ 23 مارس من العام الجارى، لسيارة رقم ف ج ر 1857 مصر ربع نقل شيفروليه بيضاء اللون، والتى تمت سرقتها من أمام مجمع المصالح، مملوكة للمواطن (محمد.ر.ه 43 سنة)، والتى تمت إعادتها مقابل مبلغ مالى.

حرر محضر بضبط التشكيل العصابى برقم 8885 لسنة 2015 جنح قسم الفيوم.