أخبار عاجلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وكيل التعليم بالمنوفية يُحيل 7 عمال للتحقيق بسبب التقصير في العمل

Google+ Print
وكيل التعليم بالمنوفية يُحيل 7 عمال للتحقيق بسبب التقصير في العمل وكيل التعليم بالمنوفية يُحيل 7 عمال للتحقيق بسبب التقصير في العمل

ديوان عام محافظة المنوفية

قرر الدكتور عبدالله عمارة ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إحالة 7 عمال”نبطشيات ليلية” بمدارس مركز تلا والشهداء بتهمة التقصير فى العمل، وذلك لعدم تواجدهم أثناء جولة وكيل الوزارة ليلا للتأكد من سير العمل بالمدارس.

وأضاف عمارة،  أنه تفقد 20 مدرسة ليلا بمركزى تلا والشهداء للاطمئنان على النبطشيات بالمدارس، حفاظًا عليها من السرقات، وتم تحويل المتغيبين عن العمل إلى التحقيق للحصول على الجزاء لمنع التقصير فى العمل والغياب مرة أخرى.

وأشار وكيل الوزارة إلى تشكيل غرفة عمليات بكافة إدارات المديرية لتلقي شكاوى الأهالى والمعلمين بخصوص العملية التعليمية وتشديد الرقابة على المدارس من عمال وموظفين ومعلمين وطلاب للالتزام بالعملية التعليمة بدون عنف وآداءها على أكمل وجه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا