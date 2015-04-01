وكيل التعليم بالمنوفية يُحيل 7 عمال للتحقيق بسبب التقصير في العمل

قرر الدكتور عبدالله عمارة ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إحالة 7 عمال”نبطشيات ليلية” بمدارس مركز تلا والشهداء بتهمة التقصير فى العمل، وذلك لعدم تواجدهم أثناء جولة وكيل الوزارة ليلا للتأكد من سير العمل بالمدارس.

وأضاف عمارة، أنه تفقد 20 مدرسة ليلا بمركزى تلا والشهداء للاطمئنان على النبطشيات بالمدارس، حفاظًا عليها من السرقات، وتم تحويل المتغيبين عن العمل إلى التحقيق للحصول على الجزاء لمنع التقصير فى العمل والغياب مرة أخرى.

وأشار وكيل الوزارة إلى تشكيل غرفة عمليات بكافة إدارات المديرية لتلقي شكاوى الأهالى والمعلمين بخصوص العملية التعليمية وتشديد الرقابة على المدارس من عمال وموظفين ومعلمين وطلاب للالتزام بالعملية التعليمة بدون عنف وآداءها على أكمل وجه.