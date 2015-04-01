بالصور… محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث تطوير المنظومة الصحية

ترأس الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اجتماعا موسعاً، بحضور الدكتور وكيل وزارة الصحة محمد عبد العال وعميد كلية طب جامعة سوهاج ونقيب الأطباء و نقيب الصيادلة ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ عن مدي اهتمامه بضرورة تطوير المنظومة الصحية على مستوي المحافظة وأهمية دور القطاع الطبي و ضرورة تكاتف جهود القطاع الخاص أيضاً بجانب القطاع الحكومي، مشيرا إلي ضرورة تطوير علوم الإدارة و الاعتماد على القطاع الخاص و النقابات حتي تصل الرعاية الجيدة للمواطنين.

وقال إن القطاع الطبي تحمل الكثير في الفترات الأخيرة من ظروف البلاد ، ولابد من تقديم التدريبات اللازمة للأطباء حتي يتم الارتقاء بالمستوى الطبي بسوهاج وعدم مقارنته بالمحافظات الأخرى حتي نستطيع التقدم وحل المشكلات و التعامل مع العقبات بشكل جيد .

وأكد المحافظ على ضرورة تطوير المنظومة الصحية بالكامل ووضع خطة استراتيجية لتطوير المستشفيات و الوحدات الصحية على مستوي المحافظة لمواجهة المشكلات و معالجتها وتدريب العمالة على الأجهزة الحديثة لرفع الكفاءات وتقديم عمل طبي متميز، مشيرا إلي ضرورة توزيع الأدوار بين المستشفيات و مراكز الصحة لتفعيل خطة التنمية الصحية على مستوي المحافظة..

وناقش الاجتماع نقل مستشفى سوهاج العام داخل سوهاج أو نقلها إلي مدينة سوهاج الجديدة لتوسعتها وتطويرها و تزويدها بالأجهزة الحديثة لخدمة المواطن و الحصول على أفضل رعاية طبية.

وأشار المحافظ إلي ضرورة النظر للأمور بعين واقعية حتي يكون هناك مبني بشكل متطور يتناسب مع الاحتياجات مع ضرورة التفكير و التدبير لمبني الصدرية حيث أن الإنشاء سيستغرق عامين ومعرفة ماهية نقل الحالات الكائنة به، بالإضافة إلي ضرورة تطوير الاستقبال والطوارئ وعربات الإسعاف من خلال التدريب الجيد للمسعفين وتفعيل الخط الساخن حتى يتسنى تقديم العناية للمواطنين و سرعة الانتقال لهم و توصيلهم للمكان المناسب … والعمل على وجود غرفة تحكم للتعامل مع الحالات المصابة و كيفية العلاج و توفير الرعاية الطبية والوصول للمرضي بسهولة دون أي تعطيل ،

وأعلن خلال الاجتماع أنه سيتم تجهيز مؤتمر اقتصادي استثماري بالمحافظة و تقديم مشروعات لخدمة المواطن السوهاجي و الرقي به.

وشدد المحافظ علي ضرورة مواجهة السلبيات والعمل على حلها و مواجهة المخالفين والتصدي للمستوصفات الغير مرخصة حتي لا يتأثر المستوي العام للنظام الصحي بالمحافظة ، وضرورة دراسة جميع القرارات بإتباع أسلوب علمي راقي و يجب علينا التقدم و أخذ أساليب التطور لدفع عجلة التنمية والتطوير بالمحافظة.