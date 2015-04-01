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بالصور.. 35 ألف جنيه تعويضات للمتضررين من حريق نجع الناصرية بقرية العشي بالأقصر‎

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بالصور.. 35 ألف جنيه تعويضات للمتضررين من حريق نجع الناصرية بقرية العشي بالأقصر‎ بالصور.. 35 ألف جنيه تعويضات للمتضررين من حريق نجع الناصرية بقرية العشي بالأقصر‎

 

سلم محمود مريود رئيس مدينة الزينية، التعويضات المالية المقررة من المحافظة للمتضررين من حريق نجع الناصرية بقرية العشي بمدينة الزينية، بواقع 5 ألاف جنيه لكل متضرر بإجمالي 35 ألف جنيه قيمة التعويضات وذلك بديوان إحدى العائلات بالعشي.

وقال رئيس المدينة، إنه تم إزالة مخلفات الحريق وتنظيف الشارع وترميمه، مشيرًا إلى تكاتف كافة الجهود الشعبية والتنفيذية للوقوف بجانب المتضررين والتخفيف عنهم.

وأشار إلى أن محمد بدر محافظ الأقصر، قرر صرف تعويضات فورية وإعانة عاجلة للمتضررين، مشددًا علي تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم، بالإضافة إلي قيام مديرية التضامن الاجتماعي بتسليمهم التعويضات المقررة وقيمتها 35 الف جنيه بواقع 5 ألاف جنيه لكل متضرر فيما لفت دسوقي عباس وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة الي التنسيق مع مؤسسة الاورمان والمؤسسات الاخري لتعويض المتضررين عن الماشية النافقة وتوزيعها عليهم الاسبوع القادم.

كان محمد بدر محافظ الأقصر قد زار ، نجع الناصرية بقرية العشي بمدينة الزينية في نفس اليوم الذي اندلع فيه الحريق ، على رأس لجنة أمر بتشكيلها، للإطمئنان على الأهالي، وحصر التلفيات والأضرار التي أسفر عنها الحريق بالقرية، وصرف التعويضات اللازمة للمتضررين، وذلك بعد اندلاع حريق بالقرية ، أسفر عن نفوق عدد من المواشي وخسائر بعدد من المنازل وحظائر وأحواش لتربية الماشية حيث قرر المحافظ صرف تعويضات فورية للمتضررين.

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