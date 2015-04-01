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منظمة الصحة العالمية: مبيد الأعشاب "جليفوسات" ضمن المبيدات المسرطنة

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منظمة الصحة العالمية: مبيد الأعشاب "جليفوسات" ضمن المبيدات المسرطنة منظمة الصحة العالمية: مبيد الأعشاب "جليفوسات" ضمن المبيدات المسرطنة
أكدت منظمة الصحة العالمية أن مبيد الأعشاب "جليفوسات" به مادة كيميائية تسبب الأمراض السرطانية.

وأوضحت المنظمة، فى تقريرها الأخير الذى نشر فى مجلة "ذو لأنست أونكولوجى"، أن "جليفوسات" أكثر المبيدات انتشارا واستخداما فى العالم، والذى ظهر فى سبعينيات من القرن الماضى من قبل معامل "مونسانتو"، مشيرة إلى أنه يستخدم فى 750 منتجًا زراعيًا، وفى الغابات والاستخدامات المدنية وخاصة فى الزراعات المعدلة وراثيا، على أنه به مادة كيماوية تسبب الأمراض السرطانية.
>وقد أجريت العديد من الدراسات العلمية على هذه المادة الكيماوية فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وكندا، وقد أظهرت خطورة متزايدة على الليمفاويات التى تسبب سرطان الدم وسرطان الجلد والكلى والبنكرياس، مما أكد عليه العلماء بأن هذا المبيد له علاقة بأنواع هذه السرطانات.

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