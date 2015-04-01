أردوغان: نشرع في إنشاء محطة نووية ثالثة لتلبية احتياجاتنا من الطاقة

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن اتخاذ خطوات لتأسيس منشأة نووية ثالثة لتوليد الطاقة من أجل تلبية احتياجات بلاده.

ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) عنه القول: “لقد بدأنا باتخاذ خطوات فعلية على صعيد الطاقة النووية، حيث يجري العمل في الوقت الراهن بمشروعين، أحدهما في الشمال، والثاني في جنوب البلاد، ودخول المنشأتين طور العمل سيتطلب سبع أو ثماني سنوات”.

وأضاف: “سنقوم في تلك الفترة باتخاذ خطوات أخرى على صعيد تأسيس منشأة نووية ثالثة لتوليد الطاقة، لأن احتياجات تركيا في هذا المجال تزداد بشكل يومي، ونرى بأن تنويع مصادر الطاقة مسؤولية ملقاة على عاتقنا”.

وذكر أن حجم الصادرات التركية عام 2014 بلغ نحو 158 مليار دولار، ولفت إلى أن الدخل القومي لبلاده كان 230 مليار دولارعام 2002، وارتفع إلى 840 مليار دولار العام الماضي.