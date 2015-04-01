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7 فوائد ذهبية للبقدونس أهمها علاج حصوات الكلى

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7 فوائد ذهبية للبقدونس أهمها علاج حصوات الكلى 7 فوائد ذهبية للبقدونس أهمها علاج حصوات الكلى
البقدونس أحد الخضروات الورقية وأحد العناصر الأساسية لطبق السلاطة، كما أن له العديد من الفوائد الصحية.

البقدونس


>قال الدكتور السيد حماد أخصائى التغذية العلاجية بالمعهد القومى للتغذية، إن البقدونس أحد الخضروات الورقية المفيدة والصحية، والتى تحتوى على قدر جيد من الحديد وفتامين A ،B، E.

فوائد البقدونس الصحية


>وأشار د. حماد قائلا "تعتبر إضافة البقدونس إلى الوجبات الغذائية وخاصة طبق السلاطة من الأمور الهامة، التى تساهم فى الحصول على فوائد صحية عديدة" أهمها:

1)مفيد للأشخاص الذين يعانون من وجود حصوات بالكلى، نظرا لأنه يعمل كمدر للبول ويساعد على تفتيت الحصوات.
>2) يساهم فى الوقاية من الإصابة بالسرطان.
>3)مفيد للأشخاص المصابين بالسمنة فى حالة تناوله مغليا، نظرا لأنه يعمل على إذابة للدهون بالجسم
>4) مفيد لتخلص الجسم من السموم نظرا لأنه تناوله يعمل على تنظيف منطقة المثانة بالكامل.
>5) مفيد لتحسين كفاءة عملية الهضم بالجهاز الهضمى.
>6) يساعد على التخلص من وجود راحة الفم الكريهه فى حالة مضغة.
>7) يمنح الجلد نظارة الطبيعة.

لذلك ينصح د. حماد بضرورة تناول البقدونس بطريقة الصحية والتى تزيد من الحصول على فوائدة الصحية كاملا من خلال نقع عدد من العيدان البقدونس بماء دافئ .

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