مصدر أمني بالمنوفية: الجناة أطلقوا 12 رصاصة تجاه الشهيد أمين الشرطة فجر اليوم

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية عن تفاصيل واقعة إغتيال أمين الشرطة خالد شوقى علام 43 سنة يعمل بجهاز الأمن الوطنى بشبين الكوم وابن شقيق فؤاد علام، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقًا ، فجر اليوم بحى ميت خاقان بشبين الكوم.

وأشار المصدر إلى االجهود المكتفة لضبط الجناة وهم ملثمين إثنين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية بحوزته سلاح آلى رصدوا خروج أمين الشرطة أثناء خروجه من منزله لعمله وقاموا بإطلاق 12 رصاصات بإتجاهه أصابته إصابات مباشرة تم نقله على أثرها لمستشفى شبين الكوم التعليمى إلا انه لفظ انفاسه الأخيرة بمكان الواقعة.

وأضاف المصدر أن أمين الشرطة الشهيد متزوج ويعول أربعة أطفال أكبرهم فى المرحلة الإعدادية وسيتم تشييع جنازته اليوم فى جنازة عسكرية عقب الانتهاء من إجراءات الطب الشرعى ومعاينة النيابة والتصريح بدفن الجثمان .

يذكر أن منطقة ميت خاقان بشبين الكوم أحد اكبر معاقل جماعة الإخوان بمحافظة المنوفية وتشن قوات الأمن عشرات الحملات الأمنية للقبض على مطلوبين فى قضايا تحريض على عنف وتظاهر ضد القوات المسلحة والشرطة .