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قطرة للعين تمكنك من الرؤية الليلية بصورة أفضل تصل لـ50 مترا فى الظلام

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قطرة للعين تمكنك من الرؤية الليلية بصورة أفضل تصل لـ50 مترا فى الظلام قطرة للعين تمكنك من الرؤية الليلية بصورة أفضل تصل لـ50 مترا فى الظلام
توصلت مجموعة بحثية تعرف باسم "العلوم للجماهير"، إلى تطوير قطرة للعين تمكن مستخدميها من تحسين الرؤية الليلية والتعرف على الرموز فى المناطق المظلمة لمسافة تصل إلى أكثر من 50 مترا.

ولجأ الباحثون إلى استخدام خليط من الأنسولين ####(EC6 ####والكلورين ####(6 E) ####– فضلا عن التناظرية الكلوروفيل التى استخدمت لسنوات عديدة فى علاج السرطان بمساعدة الليزر، مشيرين إلى أن خصائص هامة تساعد الجراحين فى استغلال الطاقة من مصادر ضوء منخفضة لتدمير الخلايا السرطانية.

ومع ذلك، وجدت البحوث الحديثة التى أجريت مؤخرا، إمكانية استخدام خليط الأنسولين ####((EC6 ####والكلورين ####(6 E) #### لعلاج العمى الليلى وتحسين رؤية الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات البصرية ليتسللا مباشرة للعين.

فقد تم تطوير قطرة العين بواسطة الباحث "جابرييل لاسينا"، ليتم اختبارها على مجموعة من المتطوعين ليضعوها وبعد مرور ساعتين، تم قياس متوسط إبصارهم فى الظلام.

وقد لوحظ حدوث تحسن ملموس فى مستوى الرؤية والإبصار بين المشاركين فى الدراسة، حيث تمكنوا من رؤية العلامات بصورة أوضح أثناء الليل بنسبة نجاح بلغت 89%.

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