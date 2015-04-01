الشيكولاتة والمخللات من الأطعمة الممنوعة على المصابين بحب الشباب

أرسل قارئ 22 عاما يسأل "أعانى من بثور بالوجه والظهر بالغة الالتهاب منذ بلوغى سن المراهقة، ورغم خضوعى للعلاج المستمر إلا أنها قد تلتهب بين الحين والآخر، وأود أن أعرف قائمة الأطعمة الممنوع تناولها؟".

فى البداية شددت الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة، على أهمية استمرار الشاب السائل فى الخضوع لعلاج هذه البثور، والانتقال إلى مراحل علاجية متقدمة كاستخدام الليزر وغيره فى علاج هذه الحالة لبلوغ الشفاء التام منها وتوقف تكرار التهابها، وفقا لنصيحة الطبيب المعالج له، مع تجنب إثارة الحبوب بالتعرض للأتربة والغبار وحرارة الشمس أو العبث بها.

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