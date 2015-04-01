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الشيكولاتة والمخللات من الأطعمة الممنوعة على المصابين بحب الشباب

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الشيكولاتة والمخللات من الأطعمة الممنوعة على المصابين بحب الشباب الشيكولاتة والمخللات من الأطعمة الممنوعة على المصابين بحب الشباب
أرسل قارئ 22 عاما يسأل "أعانى من بثور بالوجه والظهر بالغة الالتهاب منذ بلوغى سن المراهقة، ورغم خضوعى للعلاج المستمر إلا أنها قد تلتهب بين الحين والآخر، وأود أن أعرف قائمة الأطعمة الممنوع تناولها؟".

فى البداية شددت الدكتورة نيفين رضا أخصائية أمراض الباطنة، على أهمية استمرار الشاب السائل فى الخضوع لعلاج هذه البثور، والانتقال إلى مراحل علاجية متقدمة كاستخدام الليزر وغيره فى علاج هذه الحالة لبلوغ الشفاء التام منها وتوقف تكرار التهابها، وفقا لنصيحة الطبيب المعالج له، مع تجنب إثارة الحبوب بالتعرض للأتربة والغبار وحرارة الشمس أو العبث بها.

الطعام عامل أساسى للإصابة بالحساسية


>ولكن وحسبما تؤكد نيفين، فالعديد من العناصر الأخرى قد تساعد على تهيج أو تكرار التهاب البثور، وأهمها نوعية الطعام والشراب الذى يتناوله المريض، والذى يعد عاملا أساسيا فى مدى هدوء البشرة وارتياحها، أو على الوجه الآخر تهيجها والتهابها، فبعض الأطعمة تحتوى على مواد وعناصر تمتصها الأمعاء بسهولة وتساهم فى إثارة الحساسية الجلدية، وتسبب التهاب البشرة.

أطعمة ممنوعة على مرضى حب الشباب


>وهى كما تذكرها أخصائية الباطنة، بعض منتجات الألبان كالزبادى بالفواكه، وبعض الأطعمة الأخرى كالشيكولاتة، والمخللات، والليمون وقشرته، والموالح، والشطة الحمراء، والفلفل الأسود، والمكسرات والطعام المقلى، والزيوت المشبعة، والطعام الدسم الذى يحتوى على نسبة عالية من كاللحوم "الملبسة"، ناصحة بتجنب المريض بحب الشباب تناول هذه الأطعمة، كذلك الإقلال من تناول بعض المشروبات كالمياه الغازية بأنواعها، والعصائر المعبأة.

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