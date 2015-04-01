استعراض تطبيقي الموظف الذكي وهويتي الإلكترونية

استعرضت هدى الهاشمي مدير إدارة تقنية تخطيط الموارد البشرية في حكومة دبي الذكية استراتيجية حكومة دبي الذكية ، ونظام تخطيط موارد المعلومات الحكومية ،وتطبيق الموظف الذكي ، خلال اليوم الثاني لمعرض دبي للإنجازات الحكومية .وقالت إن العدد الاجمالي لتحميل تطبيق الموظف الذكي بلغ حتى الآن 6986 مرة، وبلغ عدد التحميل عن طريق الابل ستور 3740 ،وعن طريق الاندرويد 3246 ، فيما بلغت عدد الاجراءات التي تمت عن طريق الموظف الذكي 13الفا و900 إجراء.

وأشارت إلى أن الخصائص الجديدة للإصدار المقبل تتضمن خاصية حفظ كلمة السر وخاصية الاشعارات عبر الأجهزة الذكية ، ومتاجر بلاك بيري وويندوز وتفويض الصلاحيات .

عرض

وقدمت الهاشمي عرض نظام تخطيط موارد المعلومات الحكومية «جي أر بي» وقالت إنه نظام إدارة المؤسسة و المعني بأتمتة النظم و البرمجيات لدمج جميع جوانب الأعمال الإدارية في المؤسسات، وتسهيل تدفق البيانات بين الوظائف الإدارية والتي تشمل النظم المالية ونظم الشراء، وإدارة المخزون والموارد البشرية، والرواتب والأجور وإدارة الاصول وغيرها من و حدات التشغيل الأخرى فعالية و نجاح، والغرض منه مساعدة الجهات الحكومية على التركيز على فعالية وتطوير الأعمال الرئيسية للجهة الحكومية.

وأوضحت أن تطبيق الموظف الذكي يتميز بعدة خصائص تتمثل في الدخول الى النظام استنادا على الصلاحيات والمسؤوليات لتعزيز نموذج الأمن ، و متوافق مع كافة أنظمة تخطيط موارد المعلومات الحكومية، و لا حاجة لأجهزة وسيطة أو إضافية، و يمكن تطبيق التغييرات على الفور لجميع الأجهزة، ونفس الواجهة على أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وأجهزة الهواتف الذكية .

تحديات وإنجازات

من جانبها قدمت حصة البلوشي مدير قسم الدفع الالكتروني في حكومة دبي الذكية هوية الكترونية لحكومة أذكى عرضا حول هويتي الالكترونية وهي خدمة توفرها دائرة حكومة دبي الذكية للجمهور للدخول الموحد لخدمات الجهات الحكومية في دبي، والمتكاملة مع بطاقة الهوية الوطنية التي تصدرها هيئة الإمارات للهوية.