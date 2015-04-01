قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يتابع تأمين محطة قطار أسيوط

قام اللواء أركان حرب طه يحيى حميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية اليوم الأربعاء، بزيارة محطة قطار أسيوط، وذلك للاطمئنان على الحالة الأمنية والتأكد من تأمينها، وذلك على خلفية حادث قيام عناصر مجهولة بإطلاق النيران على قطار بضائع وإصابة مجندين بمحطة بنى سويف.

وفى نفس السياق نفى مصدر بمحطة قطار أسيوط ما تردد حول إخلاء محطة القطار من الركاب للاشتباه فى جسم غريب بالمحطة يشتبه فى كونه قنبلة.

وأوضح المصدر أن هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة وأن المحطة مؤمنة تماما، ولكن شهدت تمشيطا قبيل وصول قائد المنطقة لجنوبية لتفقدها.