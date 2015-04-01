أخبار عاجلة

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد» -
«العملاق الأسود»: لاعب مصري قال عنه الأوروبيون «أعظم باك شمال ظهر على الكرة الأرضية» -
عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية يوافق على تخصيص أتوبيسات لنقل العاملين بالتربية والتعليم

Google+ Print
محافظ الإسكندرية يوافق على تخصيص أتوبيسات لنقل العاملين بالتربية والتعليم محافظ الإسكندرية يوافق على تخصيص أتوبيسات لنقل العاملين بالتربية والتعليم
وافق محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، على تخصيص عدد من الأتوبيسات التى تعاقدت عليها المحافظة، لخدمة العاملين بالتعليم الفنى ومديرية التربية والتعليم بمقر المديرية بقرية أبيس العاشرة شرق الإسكندرية.

وقال المسيرى - فى تصريح له اليوم الأربعاء - إن "المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى الجهات لتصنيع 150 أتوبيسا لخدمة الركاب وخاصة بالأماكن البعيدة أو ذات الكثافة السكانية الكبيرة بها".

ومن ناحية أخرى، تفقدت نائب محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولى مشروع تركيب الصرف الصحى بالعامرية لمتابعة سير العمل بالمشروع.

وأوضحت أنها سوف تعد تقريرا لمحافظ الإسكندرية حول مستوى أداء الشركات العاملة فى تركيب الشبكة وموعد الانتهاء منها خلال الفترة القادمة وإعداد جدول زمنى لتقديم جميع الخدمات من إضاءة ورصف للطرق ومياه وكهرباء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل