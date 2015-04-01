محافظ الإسكندرية يوافق على تخصيص أتوبيسات لنقل العاملين بالتربية والتعليم

وافق محافظ الإسكندرية هانى المسيرى، على تخصيص عدد من الأتوبيسات التى تعاقدت عليها المحافظة، لخدمة العاملين بالتعليم الفنى ومديرية التربية والتعليم بمقر المديرية بقرية أبيس العاشرة شرق الإسكندرية.

وقال المسيرى - فى تصريح له اليوم الأربعاء - إن "المحافظة وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى الجهات لتصنيع 150 أتوبيسا لخدمة الركاب وخاصة بالأماكن البعيدة أو ذات الكثافة السكانية الكبيرة بها".

ومن ناحية أخرى، تفقدت نائب محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولى مشروع تركيب شبكة الصرف الصحى بالعامرية لمتابعة سير العمل بالمشروع.

وأوضحت أنها سوف تعد تقريرا لمحافظ الإسكندرية حول مستوى أداء الشركات العاملة فى تركيب الشبكة وموعد الانتهاء منها خلال الفترة القادمة وإعداد جدول زمنى لتقديم جميع الخدمات من إضاءة ورصف للطرق ومياه وكهرباء.