اشتباكات عنيفة فى جنوب سوريا عند معبر حدودى مع الاردن

>اندلعت اشتباكات عنيفة صباح الاربعاء بين فصائل مقاتلة وقوات النظام فى محيط معبر حدودى استراتيجى مع الاردن فى محافظة درعا (جنوب)، وفق ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

ويعد معبر نصيب المعبر الرسمى الوحيد المتبقى للنظام مع الاردن بعد سيطرة جبهة النصرة وكتائب اسلامية اخرى على معبر الجمرك القديم فى اكتوبر 2013.

وقال المرصد "تدور منذ صباح اليوم اشتباكات عنيفة بين الفصائل الاسلامية والمقاتلة من طرف وقوات النظام من طرف اخر فى محيط معبر نصيب الحدودى مع الاردن، عقب تمكن المقاتلين من الهجوم على منطقة المعبر ومحاصرته".

وذكر المرصد ان "منطقة نصيب ومحيطها تعرضت امس لقصف جوى بالبراميل المتفجرة والصواريخ من الطيران الحربى والمروحي" التابع لقوات النظام.

واوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "الكتائب المقاتلة بدات هجومها منذ امس فى محاولة للسيطرة على المعبر" لافتا الى ان تمكنها من السيطرة عليه "ينهى وجود قوات النظام بشكل كامل على الحدود الاردنية".

ويسيطر الجيش السورى على معبر نصيب المعروف باسم معبر جابر من الجهة الاردنية لكن مقاتلى المعارضة يتواجدون فى اجزاء من البلدة والمحيط.

وشهدت المنطقة الحدودية من محافظة درعا جولات معارك عدة خلال السنتين الماضيتين تمكن خلالها مقاتلو المعارضة من السيطرة على شريط حدودى طويل مع الاردن باستثناء المعبر.

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