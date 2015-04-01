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انتحار طالب جامعى بالشرقية شنقا بعد رسوبه فى امتحان نصف العام

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انتحار طالب جامعى بالشرقية شنقا بعد رسوبه فى امتحان نصف العام انتحار طالب جامعى بالشرقية شنقا بعد رسوبه فى امتحان نصف العام
تخلص طالب جامعى من حياته شنقا داخل غرفة نومه، لمروره بحالة نفسية سيئة، بعد رسوبه فى امتحانات مواد بالترم الأول بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة الزقازيق، وتم إخطار نيابة ديرب نجم، للتحقيق فى الواقعة برئاسة إبراهيم سرى، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سامى الحسينى مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغ من مستشفى ديرب نجم العام بوصول "محمود أ م" طالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة الزقازيق، ومقيم قرية جميزة بنى عمرو دائرة المركز، جثة هامدة.

تبين من التحريات التى أشرف عليها الرائد عصام عتيق رئيس مباحث المركز، تعرض الطالب لظروف نفسية سيئة على خليفة رسوبة فى 5 مواد بالترم الأول بالكلية، وتبين أن الطالب يقيم مع جده بعد سفر والده ووالدته للسعودية للعمل، حيث عثر عليه صباح اليوم مشنوقا بغرفة نومه.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بنقلها للمستشفى العام، للتشريح لبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمه.


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