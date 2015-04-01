الإسكان: تخصيص 1300 قطعة أرض فى "بيت الوطن" بمقدمات 150 مليون دولار

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء تخصيص نحو ١٣٠٠ قطعة من أراضى "بيت الوطن" الخاصة بالمصريين المغتربين، فى المدن الثلاث "القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة"، من أصل ٣١٨٣ قطعة فى المرحلة الثانية، بإجمالى نحو ١٥٠ مليون دولار كمقدم حجز حتى الآن.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ورئيس لجنة بيت الوطن، فى تصريحات صحفية، إن بدء التخصيص كان منذ نحو ١٠ أيام، قبل إغلاق باب التحويلات، وسيتم إرسال بريد إلكترونى للمقبولين، والتأكيد على تخصيص القطع لهم، على أن يبدأ التسليم خلال شهرين.

وأضاف المهندس خالد عباس، أن من لم يحالفهم الحظ، فى تخصيص الأراضى، بسبب تأخر التحويلات، لهم إمكانية اختيار أى قطعة أخرى، مع تحويل فارق القيمة حال وجودها.

وأكد "عباس" أن لجنة بيت الوطن تجتمع أسبوعيا، لمناقشة جميع الحالات التى قامت بتحويل مبالغ كمقدم حجز للأراضى، ومخالفات الشروط، ودراسة الاقتراحات المختلفة، والرد على التساؤلات، فضلا عن استلام أراضى المرحلة الأولى التى بدأت مع بداية العام الجارى، ومستمرة حتى ٣ شهور مقبلة.

وشدد مساعد الوزير على استمرار تخصيص أراضى المرحلة الثانية يوميا.

- قلق يصيب المصريين بالخارج لتأخر تخصيص قطع أراضى "بيت الوطن"

>

>- الوزراء: جلسة موسعة الأحد حول قانون الخدمة المدنية.. وغلق الحجز ببيت الوطن

>

>- وزير الإسكان: بدء تخصيص أراضى "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

>