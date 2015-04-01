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اجتماع مجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الأحد القادم بالقاهرة

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اجتماع مجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الأحد القادم بالقاهرة اجتماع مجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الأحد القادم بالقاهرة

الدكتور طارق بن موسي الزدجالى

يعقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية دورته الـ44 يوم الأحد القادم 5 إبريل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويضم المجلس التنفيذي للمنظمة حاليا وزراء الزراعة في كل من مملكة البحرين، المملكة العربية ، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وسيعكف المجلس خلال هذه الدورة على دراسة جملة من القضايا والموضوعات تهم العمل العربي المشترك في مجالات التنمية الزراعية والأمن الغذائي وآفاق تطويره، وسيتطرق المجلس بشكل خاص لمتابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة.

والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي، والبرنامج العربي لتربية الأحياء المائية وسير العمل في الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية ، والشبكة العربية للموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة، وكذلك سير العمل في تنفيذ البرنامج العربي للتنمية الزراعية ، والريفية المتكاملة في دارفور بجمهورية السودان، بالإضافة إلى البرنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي وغيرها من القضايا التي من المنتظر أن يتخذ المجلس بشأنها قرارات مهمة.

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