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12 فائدة للبندق أهمها التخلص من الوزن الزائد وعلاج الأمراض المزمنة

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12 فائدة للبندق أهمها التخلص من الوزن الزائد وعلاج الأمراض المزمنة 12 فائدة للبندق أهمها التخلص من الوزن الزائد وعلاج الأمراض المزمنة
البندق من أشهى أنواع المكسرات، و يتميز بطعمه المميز و فوائدة العديدة.

البندق غنى بالمعادن الهامة للجسم كالمغنسيوم


>وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن البندق من أكثر المكسرات التى تحتوى على العديد من المعادن التى يحتاجها الجسم، كالنحاس والمغنسيوم، ويحتوى على نسبة كبيرة من غير المشبعة غير الضارة، ونسبة عالية من الألياف.

فوائد البندق


> ويقدم استشارى السمنة و النحافة، بعض الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله للبندق، ومنها:

1- يعد علاجا جيدا للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة الصدرية كالربو وحساسية الصدر.
>2- يحد من الشعور بألم التهاب المفاصل.
>3- يحافظ على صحة القلب ويحد من الإصابة بأمراضه.
>4- يمنع الإصابة بتصلب الشرايين.
>5- يحد من الإصابة بالجلطات.
>6- يساعد على الشعور بالهدوء والراحة النفسية، لأنه يريح الجهاز العصبى.
>7- ينظم نسبة السكر فى الدم، و يحد من ارتفاعه.
>8- تناوله يخلصك من الوزن الزائد وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف، ويشعرك بالشبع لفترات طويلة.
>9- يحد من الإصابة بالإمساك.
>10- يخفض نسبة الكولسترول فى الدم.
>11- يحتوى على مضادات أكسدة تحد من إصابتك بسرطان الثدى والمبيض والمعدة.
>12- ينشط قدرات المخ فيحد من الإصابة بالزهايمر.

وأخيرا ينصح استشارى السمنة و النحافة، بتناول البندق بشكل يومى للحصول على فوائد.
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