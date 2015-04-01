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تمديد مفاوضات إيران والقوي العالمية بشأن برنامج طهران النووي لمدة يوم إضافي

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تمديد مفاوضات إيران والقوي العالمية بشأن برنامج طهران النووي لمدة يوم إضافي تمديد مفاوضات إيران والقوي العالمية بشأن برنامج طهران النووي لمدة يوم إضافي

صورة أرشيفية

قرر الجانبان المشاركان فى مفاوضات الملف النووي الإيراني المنعقدة فى مدينة لوزان السويسرية تمديد المحادثات بينهما ليوم إضافي.

و فشلت إيران والقوى العالمية في التوصل لاتفاق إطار بشأن برنامج طهران النووي أثناء مهلة انتهت عند منتصف ليل الثلاثاء.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم “الأربعاء” أن المفاوضين أنهوا المحادثات في مدينة لوزان السويسرية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، وقالوا إنهم سيعودون للاجتماع في وقت لاحق من نفس اليوم.

وعبرت إيران وروسيا عن تفاؤل بأن اتفاقا مبدئيا أصبح قاب قوسين، فيما يعد الاتفاق الأولي أساسيا للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول مهلة غايتها نهاية يونيو القادم ، قد ينهي المواجهة النووية المستمرة منذ 12 عاما.

أ ش أ

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