بالصور.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بقنا‎

تمكنت مديرية أمن قنا، من خلال حملة لضباط البحث الجنائي وضباط وحدات المباحث من ضبط تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بجميع أنواعها.

ونجحت الحملة ي ضبط كلا من ابو الحسن ماهر عبد النعيم على 31 سنة سمكري سيارات ومقيم قريه القمانه دائرة مركز نجع حمادي ( سبق اتهامه في عدد من القضايا في مجال سرقة الدرجات النارية)، السيد نجيب محمد خفاجي 24سنة عامل ومقيم قريه القمانة دائرة مركز نجع حمادي ( سبق اتهامه في عدد من القضايا في مجال سرقة الدرجات النارية).

وتم ضبط محمود على عبد الموجود حسن 27سنة عاطل ومقيم قريه الدندراويه دائرة مركز الوقف ( سبق اتهامه في عدد من القضايا المختلفة)، وعفت منير شاكر محمد 20سنة عامل ومقيم قريه القمانة دائرة مركز نجع حمادي، وحسن علام ابراهيم احمد 28سنة تاجر سيارات ومقيم دائرة مركز فرشوط، على ماهر عبد النعيم على 35سنة سمكري سيارات وشهرته (كرم) ومقيم قرية بركة دائرة مركز نجع حمادي، وصالح مهدى محمد حنفي 30سنة صاحب ورشة دوكو سيارات ومقيم قريه بركة دائرة مركز نجع حمادي.

وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط 17 سيارة مبلغ بسرقتها في عدة وقائع، وتم اعترافهم بارتكاب الوقائع لسرقة السيارات وبمواجهتهم أقر كلا من الأول والثاني والثالث والرابع باضطلاعهم بارتكاب وقائع سرقة السيارات بعد مراقبتها والتأكد من ترك قائديها، لها كما أضاف كلا من الخامس والسادس والسابع باضطلاعهم بتغير معالم بعض السيارات بعد العبث بأرقام الشاسيه والموتور كما اضطلع المتهم الخامس بمساومة بعض مالكي السيارات لإعادتها لهم مقابل مبالغ مالية.