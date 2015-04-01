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طليق فنانة شهيرة يتهم طباخه بالسرقة.. والمتهم: رجل الأعمال شاذ جنسيا

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طليق فنانة شهيرة يتهم طباخه بالسرقة.. والمتهم: رجل الأعمال شاذ جنسيا طليق فنانة شهيرة يتهم طباخه بالسرقة.. والمتهم: رجل الأعمال شاذ جنسيا
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على طليق فنانة شهيرة معتزلة حديثاً، بتهمة تنظيم حفلات لممارسة الشذوذ الجنسى داخل شقته بمنطقة قصر النيل، حيث تم ضبط داخل مسكنه لاب توب وملابس داخلية وواقى ذكرى.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة النيل بلاغا من "خالد . خ" طليق فنانة شهيرة معتزلة حديثاً، يفيد بتعرضه للسرقة على يد الطباخ الذى يعمل بداخل مسكنه، حيث تم القبض على الطباخ واعترف أمام رجال المباحث بسرقة لاب توب و 5 آلاف من رجل الأعمال.

وفجر الطباخ مفاجأة من العيار الثقيل فى تحقيقات المباحث، مؤكدا أنه كان يمارس الشذوذ الجنسى مع رجل الأعمال، وقام بتصويره بالإضافة إلى تردد عدد كبير من الأشخاص من راغبى الشذوذ الجنسى لإقامة حفلات جنسية داخل شقته، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت نيابة قصر النيل التحقيق.


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