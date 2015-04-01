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إحالة بلاغ يتهم رئيس جهاز مدينة السادات بانتزاع أرض مستثمرين سعوديين للنيابة

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إحالة بلاغ يتهم رئيس جهاز مدينة السادات بانتزاع أرض مستثمرين سعوديين للنيابة إحالة بلاغ يتهم رئيس جهاز مدينة السادات بانتزاع أرض مستثمرين سعوديين للنيابة
أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من مجدى زكى، رئيس مجلس إدارة شركة التنمية الزراعية، ضد رئيس جهاز مدينة السادات، إلى نيابة المنوفية تحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد المحامى العام الأول لنيابات المنوفية، للتحقيق فى اتهامه بمحاولة انتزاع أرض زراعية مملوكة لمستثمرين سعوديين وكويتيين.

وذكر البلاغ المقيد برقم 1189 لسنة 2015 بلاغات النائب العام، أن الشركة مملوكة لمستثمرين سعوديين وكويتيين وإمارتيين، حيث يمتلك أصحابها قطعة أرض مساحتها 3000 فدان بزمام مدينة السادات محافظة المنوفية، مؤكدا أنه بعد تقنين الأرض والموافقة من وزارة الزراعة إلا أن المستثمرين السعوديين والكويتين فوجئوا بأن رئيس جهاز مدينة السادات أرسل إليهم خطابات تفيد بانتزاع الأرض وإتلاف ما بها من محاصيل.

وطالب البلاغ النائب العام بوقف تنفيذ قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه القضية، للتصدى للقرارات العشوائية التى تسبب انهيار الاقتصاد المصرى والاستثمار العربى.

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مصر 365