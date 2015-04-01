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ضبط 30 ألف لتر حامض كبريتيك مجهولة المصدر بالبحيرة

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

جانب من المضبوطات- اليوم السابع -4 -2015
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جانب من المضبوطات

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مزرعة دواجن بمدينة بدر لقيامه بتجميع كمية (1000) لتر سولار، وذلك لاستخدامها فى تدفئة الدواجن لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر رقم 3611/2015 جنح مركز بدر .

كما تم ضبط صاحب محل لبيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بقرية الإيمان/ مركز بدر لحيازته وعرضه للبيع عدد (30) ألف لتر حامض كبريتيك مجهول المصدر، وتحرر المحضر 3612/2015 جنح مركز بدر.

سيارة محملة بالمضبوطات- اليوم السابع -4 -2015
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سيارة محملة بالمضبوطات

وتم ضبط شخص مقيم قرية عمر مكرم مركز بدر لقيامة بتجميع عدد (288) أسطوانة غاز مدعمة، و400 كارت توزيع خاص بالأسطوانات لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 3355/2015 جنح مركز بدر.

ضبط 30 ألف لتر حامض كبريتيك.- اليوم السابع -4 -2015
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ضبط 30 ألف لتر حامض كبريتيك.


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مصر 365

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