نائب الرئيس العراقى يدعو أبناء صلاح الدين لليقظة الأرض بعد هزيمة داعش بتكريت

دعا نائب الرئيس العراقى أسامة عبد العزيز النجيفى إلى اليقظة ومسك الأرض من قبل أبناء محافظة صلاح الدين بعد تحقيق النصر على تنظيم داعش الإرهابى على أيدى العراقيين فى تكريت، وقال: إن " تكريت بوابة للنصر الشامل الذى سيتحقق بتآزر أبناء الشعب والحفاظ على علاقات وطنية مخلصة تربط أطراف العملية السياسية وتزود عن حق الجميع فى المشاركة الفاعلة فى بناء الوطن والدفاع عنه، إن أبناء صلاح الدين أعرف من غيرهم بتضاريسها ومواطن الخطر المحتمل فيها وعليهم مسك الأرض".

وذكر النجيفى فى تصريح صحفى أمس أن القوات المسلحة العراقية والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب وبمساندة طيران التحالف الدولى استطاعوا أن يسطروا ملحمة جديدة ويحققوا النصر المبين على أعداء الوطن والإنسانية داعش الذى تلقى ما يستحقه على أيدى العراقيين جزاءً عادلا جراء ما اقترفه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

وأضاف: أن النصر المتحقق هو عراقى ولكل مواطن، والقطاف الحقيقى لثماره يكمن فى انجاز صفحته التالية فى تقديم الخدمات لسكان المناطق المحررة والاسراع فى عودة النازحين ومساعدتهم فى إعادة اعمار دورهم وتوفير أسباب العيش الكريم لهم، مؤكدا أن حماية المدنيين والدفاع عنهم هو جوهر الفعل الرجولى الذى حقق النصر.

>من جانبه أكد محافظ مدينة صلاح الدين العراقية، أنه تم رفع العلم العراقى رسميا على مبنى محافظة تكريت، ودعا الموظفين فى الدوائر الحكومية فى تكريت إلى العودة إلى أعمالهم حسب ما أذاعت قناة العربية.

وقال قائد عمليات صلاح الدين، حسب قناة العربية، إن القوات استعادت مركز تكريت ومجمع المحاكم والقادسية.

>