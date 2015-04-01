بالصور.. الأنبا لوكاس يفتتح كنيسة مار يوحنا المعمدان بأبنوب

افتتح نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير مار مينا المعلق بجبل أبنوب مساء أمس الثلاثاء كنيسة مار يوحنا المعمدان بأبنوب، بعد قيام الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بإعادة بنائها بعد أعمال التخريب التى شهدتها عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

ووجه الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقال إنه وعد فأوفى كعادته فى كل ما يعد به، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى له العديد من المواقف التى رفعت رؤوس الأقباط والمصريين بوجه عام، وكان آخرها عندما وجه ضربة جوية موجعة ومركزة إلى تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا ثائرا لأبنائنا المصريين المسيحيين الذين طالتهم يد الغدر فى ليبيا.

كما وجه الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة الشكر للفريق صدقى صبحى وزير الدفاع وللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وللإدارة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال الأنبا لوكاس إن ما خفف حزننا على الدمار والحريق الذى لحق بالكنيسة جاء عندما وجدنا تضامنا من إخواننا المسلمين من كل عائلات أبنوب، وذلك يدل على أن المبانى تهدم وتبنى، لكن العلاقات الطيبة هى التى تبقى وتظل، وكنت أحمد الله أنه لم يصب شخص من أهل وشباب أبنوب بسوء، أثناء حرق الكنيسة فالخسارة البشرية هى أكبر الخسائر أما الخسائر المادية فنقدر عليها.

شهد الافتتاح حضورا كبيرا من أبناء مركز أبنوب مسلمين وأقباط ومرشحين لمجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة.

يذكر أن كنيسة مار يوحنا المعمدان بأبنوب تعرضت للاعتداء بالحرق ضمن أحداث الاعتداء على الكنائس عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى 14 أغسطس 2013، وتمت إعادة بنائها من قبل القوات المسلحة.



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جانب من الافتتاح



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الأنبا لوكاس أثناء كلمته فى افتتاح الكنيسة



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أثناء تكريم عدد من الحضور بالكنيسة



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جانب من الحضور