اليوم.. جامعة سوهاج تكرم الأمهات المثاليات بحضور الفنانة عفاف شعيب

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة سوهاج اليوم الأربعاء، الحفل السنوى لتكريم الأمهات المثاليات بقاعة المؤتمرات الكبرى.

صرح بذلك الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، وأضاف أن هذا الاحتفال بمثابة تقليد سنوى تحرص عليه إدارة الجامعة تقديرا لدور الأمهات فى بناء المجتمع، وسوف يحضر الحفل الفنانة الكبيرة عفاف شعيب كضيف شرف لجامعة سوهاج.

وأوضح د. صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن التكريم سوف يشمل 22 أما مثالية بالإضافة إلى أم الشهيد، ويتضمن التكريم هذا العام خمسة مجالات، وهى أمهات الطلبة والطالبات المتفوقين والمتفوقات فى الأنشطة الطلابية، وأمهات من أعضاء هيئة التدريس، كما سيتم تكريم الأمهات من الأخصائيات العاملات بإدارات رعاية الشباب، بالإضافة إلى الأمهات من العاملات بإدارات الجامعة المختلفة والأمهات المثاليات من الخدمات المعاونة.