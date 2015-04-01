غير 8 عادات فى حياتك للتخلص من الوزن الزائد

الوزن الزائد مشكلة يعانى منها الكثيرون، وفى ذات الوقت يبذلون المزيد من الجهد للتخلص منها.

وفى هذا السياق، توضح الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن عملية التخلص من الوزن الزائد تحتاج إلى تغيير بعض العادات الخاطئة التى اعتاد عليها هذا الشخص، وتسببت فى إصابته بالوزن الزائد.

بعض العادات الخاطئة وطرق تغييرها

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض العادات التى تنصح بتغييرها للتخلص من الوزن الزائد، ومنها:

1- تحديد مواعيد تناول الوجبات، لأنها تساعد على التخلص من الوزن الزائد وزيادة وارتفاع عملية حرق الدهون داخل الجسم.

2- تجنب تناول الطعام بعد الساعة 9 مساء لأن هذه العادة تضاعف عملية حرق الدهون فى الجسم.

>3- الإكثار من تناول الماء وبشكل منتظم، فاعتيادك على تناولها يزيد من فرص تخلصك من الوزن بنسبة 15%.

4- الابتعاد عن مشاهدة التلفاز أثناء تناولك للطعام، لأن هذه العادة تتسبب فى تناولك للمزيد من الطعام.

>5- ينصح بالاعتياد على تناول 5 وجبات فى اليوم، لأن هذا يساعدك على حرق الدهون فى الجسم.

>6- عند شعورك بالجوع بعد تناولك لإحدى الوجبات الرئيسية عليك تناول بعض اللقيمات من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية كاللوز والخس والخيار.

7- ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التى ينصح بممارستها لأنها تزيد من نسبة حرق الدهون.

>8- تجنب الأطعمة السريعة الغنية بالدهون ومرتفعة السعرات الحرارية.