أخبار عاجلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

غير 8 عادات فى حياتك للتخلص من الوزن الزائد

Google+ Print
غير 8 عادات فى حياتك للتخلص من الوزن الزائد غير 8 عادات فى حياتك للتخلص من الوزن الزائد
الوزن الزائد مشكلة يعانى منها الكثيرون، وفى ذات الوقت يبذلون المزيد من الجهد للتخلص منها.

وفى هذا السياق، توضح الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن عملية التخلص من الوزن الزائد تحتاج إلى تغيير بعض العادات الخاطئة التى اعتاد عليها هذا الشخص، وتسببت فى إصابته بالوزن الزائد.

بعض العادات الخاطئة وطرق تغييرها

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض العادات التى تنصح بتغييرها للتخلص من الوزن الزائد، ومنها:

1- تحديد مواعيد تناول الوجبات، لأنها تساعد على التخلص من الوزن الزائد وزيادة وارتفاع عملية حرق داخل الجسم.

2- تجنب تناول الطعام بعد الساعة 9 مساء لأن هذه العادة تضاعف عملية حرق الدهون فى الجسم.
>3- الإكثار من تناول الماء وبشكل منتظم، فاعتيادك على تناولها يزيد من فرص تخلصك من الوزن بنسبة 15%.

4- الابتعاد عن مشاهدة التلفاز أثناء تناولك للطعام، لأن هذه العادة تتسبب فى تناولك للمزيد من الطعام.
>5- ينصح بالاعتياد على تناول 5 وجبات فى اليوم، لأن هذا يساعدك على حرق الدهون فى الجسم.
>6- عند شعورك بالجوع بعد تناولك لإحدى الوجبات الرئيسية عليك تناول بعض اللقيمات من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية كاللوز والخس والخيار.

7- ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التى ينصح بممارستها لأنها تزيد من نسبة حرق الدهون.
>8- تجنب الأطعمة السريعة الغنية بالدهون ومرتفعة السعرات الحرارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365