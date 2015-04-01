ضبط عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات وبحوزتهما 255 كجم بانجو بشمال سيناء

ألقت مباحث شمال سيناء القبض على 2 من تجار المخدرات بشمال سيناء بعد إعداد خطة محكمة أشرف عليها اللواء على العزازى، مدير أمن شمال سيناء، انتهت باصطيادهما بمنطقة بئر العبد.

وردت معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة رمانة بالاشتراك مع قسم مكافحة المخدرات بالمديرية عن قيام من "ح غ ج"، 38 سنة، ومقيم جلبانة القنطرة شرق الإسماعيلية، و"س ع ع ن"، 38 سنة، عاطلان، ومقيم قرية بالوظة رمانة، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم رمانة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية بالاشتراك مع القوات المسلحة، حيث تم عمل عدة أكمنة متحركة أسفرت إحداها عن ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة هاى لوكس بيضاء اللون قيادة الأول، وذلك بالطريق الرابط بين قرية الشوحط والمنطقة الصحراوية الكائنة خلف القرية وبحوزتهما 84 لفافة من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 255 كجم.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والسيارة والمضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 24/224 لسنة 2015 جنايات رمانة، وجارى العرض على النيابة العامة.