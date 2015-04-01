اليوم.. استكمال الاستماع لمرافعة الدفاع بمحاكمة 76 متهماً فى "اشتباكات الأزهر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح رشدى، اليوم الأربعاء، مرافعة الدفاع فى قضية محاكمة 76 شخصا بينهم المصور الصحفى أحمد جمال زيادة فى قضية أحداث اشتباكات جامعة الأزهر، والمتهمين فيها بالتورط فى العنف وإضرام النيران بمبنى كلية التجارة والتعدى على رجال الشرطة.

كانت الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامى، قد تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج، ووجود "مانع قانونى" لدى عضو اليسار تمثل فى مشاركة ابنه، عضو بالنيابة فى التحقيق مع المتهمين، قبل أن تحدد محكمة الاستئناف دائرة المستشار صلاح رشدى لنظر القضية.

وتضم قائمة المتهمين المصور الصحفى أحمد جمال زيادة و14 فتاة أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم تهماً تتعلق بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر وتهديد موظفين عموميين واستعراض القوة والتلويح بالعنف.