4 أبريل.. نظر طعن المتهمين بالاعتداء على رئيس مباحث قسم شرطة بدر

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، جلسة 4 أبريل المقبل، لنظر طعن 10 متهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بالحبس سنتين فى قضية استعمال القوة والترهيب والاعتداء على رئيس مباحث قسم شرطة مدينة بدر، وعدد من أفراد الشرطة بالقسم.

ويُنظر الطعن أمام دائرة السبت "ج" برئاسة المستشار عاطف عبد السميع، نائب رئيس محكمة النقض. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرار بحبس الـ 10 متهمين باقتحام قسم شرطة مدينة بدر والتعدى على رئيس مباحث القسم، لمدة عامين وانقضاء الدعوى بالتصالح لـ 4 متهمين وبراءة 5 آخرين.