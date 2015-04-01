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رؤساء أندية القضاة يبحثون اليوم التصعيد ضد توقف صرف بدل العلاج

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رؤساء أندية القضاة يبحثون اليوم التصعيد ضد توقف صرف بدل العلاج رؤساء أندية القضاة يبحثون اليوم التصعيد ضد توقف صرف بدل العلاج
يعقد مجلس إدارة نادى قضاة ، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، لبحث مواجهة أزمة بدل العلاج للقضاة، الذى توقف صرفه بسبب عدم وجود موارد لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للهيئات القضائية بوزارة العدل.

وقال المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، لـ"اليوم السابع" أن كل الخيارات مطروحة أمام القضاة فى حالة عدم حل الأزمة، مضيفا أن العديد من شباب القضاة طالبوا النادى باتخاذ خطوات تصعيدية لمعالجة الموقف وصرف البدل، وأن الاجتماع سيناقش الحلول والبدائل حتى يكون هناك حل دائم لهذه الأزمة.

وأضاف "الغزيرى"، أن هناك اتصالات ومشاورات مع الجهات المختصة فى الدولة ومن بينها وزارتى المالية والعدل، ومجلس الوزراء، داعيا إلى سرعة إيجاد مخرج من الأزمة لتهدئة حالة الاحتقان والغضب الشديد بين شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة.

- تصاعد الجدل حول انتخابات نادى القضاة.. زكريا شلش يتقدم بدعوى لإلزام المجلس بفتح باب الترشيح وجلسة 27 إبريل لنظرها..والنادى يرد:موقفنا سليم ويحق للزند الترشح لدورة ثالثة.. وتيار الاستقلال وراء الشائعات

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