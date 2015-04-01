استئناف رحلات إجلاء المصريين من ليبيا بعد توقفها يومين

استأنفت وزارة الطيران المدنى المصرية اليوم الأربعاء رحلات إجلاء الرعايا المصريين من ليبيا عن طريق مطار جربا التونسى بعد توقفها يومين، بوصول طائرة عليها 134 مصريا عبروا من منفذ رأس جدير على الحدود الليبية التونسية.

وصرحت مصادر مسئولة بوزارة الطيران المدنى بأن رحلة رقم 3223 وصلت وعلى متنها 134 مصريا بينهم 9 يحملون وثائق سفر صادرة من القنصلية المصرية فى تونس، وتبين هروب 3 منهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن فتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية نحوهم.

وقالت المصادر أنه بوصول هذه الرحلة يرتفع عدد الرحلات التى نفذتها مصر للطيران منذ بدء الجسر الجوى لإعادة المصريين من ليبيا قبل 40 يوما إلى 57 رحلة طيران نقلت حوالى 12480 مصريا.

من جهة أخرى استمر توقف الرحلات الجوية بين مصر واليمن بسبب تداعيات عملية "عاصفة الحزم" حيث ألغت مصر للطيران والخطوط اليمنية رحلتيهما المقررة الأربعاء بينما تم منع عدد من اليمنيين من دخول البلاد فور وصولهم على عدد من الرحلات الدولية من دول مختلفة تنفيذا للإجراءات المشددة على الركاب اليمنيين بينما تم السماح للبعض الآخر بدخول البلاد.