ضاحى خلفان: "تلفزيون إيران يعترف بتدخل طهران فى شئون العرب.. وبعضنا ينكر"

قال ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق: "إن التلفزيون الإيرانى يعترف بتدخل إيران فى العراق واليمن ولبنان غزة وسوريا والبحرين، وبعض من يدعون أنهم عرب بحكم المذهبية ينكرون ذلك التدخل الإيرانى".

وطالب "خلفان"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قوات التحالف العربى بردع من وصفهم بـ"كل أجير وبلطجى وكل زعيم مليشيا" حفاظا على الأمن القومى العربى.

الجدير بالذكر أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودى، أكد أن المملكة لم تدخر جهدا مع أشقائها فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأطراف الدولية الفاعلة، فى العمل المخلص الجاد بهدف الوصول للحل السلمى لدحر المؤامرة على اليمن الشقيق، وحل مشاكله والعودة إلى مرحلة البناء والتنمية بدلا من سفك الدماء، منوها باستمرار عاصفة الحزم للدفاع عن الشرعية فى اليمن حتى تحقق أهدافها ويعود اليمن آمنا مستقرا وموحدا.