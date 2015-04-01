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لوس أنجلوس تدفع 1.35 مليون دولار لوالدة شاب توفى أثناء احتجاز الشرطة له

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لوس أنجلوس تدفع 1.35 مليون دولار لوالدة شاب توفى أثناء احتجاز الشرطة له لوس أنجلوس تدفع 1.35 مليون دولار لوالدة شاب توفى أثناء احتجاز الشرطة له

قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز إن مدينة لوس أنجلوس عاصمة ولاية كاليفورنيا الأمريكية ستدفع 1.35 مليون دولار إلى والدة شاب توفى عندما أصيب بنوبة ربو أثناء احتجاز الشرطة له.

وأضافت الصحيفة أن جورج أزوسينا “26 عاما” كان يقود سيارة عندما القى القبض عليه فى عام 2013 لتجاوزه إشارة مرور حمراء، وتوفى فى غضون ساعة من احتجازه بعد أن أبلغ ضباط الشرطة أنه يجد صعوبة فى التنفس وأنه مصاب بمرض الربو.

وقالت الصحيفة أن تحقيقا أجرته لاحقا إدارة الشرطة والمفتش العام لمفوضية شرطة لوس أنجلوس توصل إلى أن الضباط وأيضا العاملين بالسجن تجاهلوا طلبات أزوسينا المتكررة لمساعدته.

رويترز

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