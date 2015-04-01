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تركيا تتوقع بدء تدريب المعارضة السورية في مايو المقبل

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تركيا تتوقع بدء تدريب المعارضة السورية في مايو المقبل تركيا تتوقع بدء تدريب المعارضة السورية في مايو المقبل

توقع وزير الدفاع التركي عصمت يلماز أن يبدأ تدريب وتجهيز المعارضة السورية في مايو المقبل، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين بلاده والولايات المتحدة.

وقال يلماز في تصريح له قبيل مشاركته في اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان: “تبين مكان التدريب، ومازلنا نتباحث مع الولايات المتحدة فيما يتعلق باختيار العناصر . سيكون الاختيار مشتركا وأعتقد أن التدريب والتجهيز سيكون في مايو المقبل”بحسب وكالة انباء الاناضول للانباء التركية.

وحول فكرة وجود معكسر ثان لتدريب المعارضة السورية أوضح يلماز أن “الجهود منصبة حاليا على المعسكر الأول”، نافيا أن يكون في ولاية هطاي، جنوب تركيا، الحدودية مع سورية.

وحول احتمال مشاركة بريطانيا في تدريب المعارضة السورية أوضح يلماز أن “ذلك ممكن، سواء من خلال المراقبة أو التدريب”.

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي قال في مطلع الشهر الجاري أن تدريب عناصر المعارضة قد يكون في موقع قرب ولاية “قيريق قلعة” وسط تركيا.

كان من المقرر أن يبدأ تدريب عناصر المعارضة السورية في نهاية الشهر الجاري وفق اتفاقية وقعت عليها تركيا والولايات المتحدة في الشهر الماضي .

ويقضي الاتفاق بتدريب نحو 5 آلاف مقاتل سوري سنويا لمدة 3 سنوات في للتصدي لمقاتلي تنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات شاسعة في سورية والعراق .

 

الألمانية

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